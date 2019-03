Ryan Babel, attaccante del Fulham, in gol contro il Liverpool, sua ex squadra, nell'ultimo turno di Premier, perso 2-1, parla del suo futuro al de Telegraaf: "Per rispetto verso il Fulham parlerò del mio futuro più tardi: adesso sono concentrato sul campo. Più tardi ci sarà tempo per valutare le offerte". A gennaio ci aveva provato la Fiorentina.