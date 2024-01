Fiorentina su Belotti della Roma, l'ex Cabral segna in rovesciata VIDEO

La Fiorentina cerca un nuovo centravanti in questi ultimi giorni di mercato invernale. Nel mirino c'è l'italiano Andrea Belotti (classe 1993 ex Torino e Palermo), sotto contratto con la Roma fino a giugno 2025.

In uscita si cerca una sistemazione per l'angolano M'Bala Nzola (classe 1996), arrivato per 12,5 milioni di euro dallo Spezia lo scorso 10 agosto.



CABRAL - Lo stesso giorno in cui i viola hanno ceduto per 20 milioni di euro al Benfica il brasiliano Arthur Cabral. Quest'ultimo (classe 1998 ex Basilea) ieri sera ha segnato un gol in rovesciata nella vittoria per 4-1 in rimonta sul campo dell'Estrela Amadora. Si tratta della sua seconda rete nel campionato portoghese, la sesta in questa stagione. Come l'argentino Lucas Beltran, due in più di Nzola.