Nome nuovo fatto dai colleghi di Sky per l'attacco della Fiorentina. Secondo l'emittente, i gigliati sono al lavoro per arrivare a Lucas Beltran, centravanti classe 2001 in forza al River Plate con cui ha vinto il campionato. I club stanno già parlando e la valutazione del ragazzo oscilla intorno ai 20 milioni di euro. La dirigenza gigliata è al lavoro per trovare una soluzione.