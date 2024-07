I viola spingono per una soluzione in prestito, come sempre in questi casi bisogna trovare con il club proprietario un accordo sulla formula giusta (secco oppure con diritto, obbligo, obbligo condizionato, et cetera). Di sicuro una cessione a titolo definitivo sarebbe complicata, visto che, bonus compresi, il Chelsea ha pagato Casadei una ventina di milioni all'Inter nell'estate del 2022, prima di due prestiti a Reading e Leicester City.