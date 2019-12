La Roma si inserisce sull'attaccante esterno dell'Inter, Politano. Il club giallorosso è pronto a mettere sul piatto una ventina di milioni ed è a caccia di un sostituto del turco Under, dato in partenza. Così come Kalinic, Cetin (in prestito) e Juan Jesus, accostato a Cagliari e Fiorentina sempre secondo la Gazzetta dello Sport (le piste alternative per i sardi portano a Magnani del Brescia e a Goldaniga del Genoa, entrambi di proprietà del Sassuolo. Oltre ai possibili ritorni in dirigenza delle bandiere Totti e De Rossi, il futuro proprietario del club giallorosso Friedkin punta poi a blindare con dei nuovi contratti Pellegrini, Cristante, Kolarov e Zaniolo.