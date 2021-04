Nelle ultime ore sono rimbalzate indiscrezioni di un possibile interessamento della Fiorentina per Weston McKennie, centrocampista della Juventus riscattato a marzo dallo Schalke 04 per 18,5 milioni di euro. Stando a quanto riporta La Nazione, al momento non ci sarebbero riscontri riguardo all'approccio della Viola. Non è da escludere – si legge – che nel futuro si possa instaurare un dialogo tra le parti, dal momento che la dirigenza bianconera ha messo nel mirino due giocatori della Fiorentina, ovvero Castrovilli e Vlahovic.