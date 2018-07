Secondo La Repubblica, per la Fiorentina può tornare di moda il nome di Tomas Rincon, centrocampista riscattato dal Torino che però non pare aver fatto breccia nel cuore di Mazzarri. Il prezzo si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ovvero la cifra investita da Cairo per il riscatto obbligatorio previsto dall'accordo con la Juventus.