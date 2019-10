La Fiorentina segue Sandro Tonali, in luce con il Brescia proprio contro la Viola nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Intervistato da FirenzeViola.it, Joe Barone parla così del centrocampista classe 2000: "È un giocatore del Brescia, Corini sta facendo un ottimo lavoro, noi abbiamo un buon rapporto con Cellino, loro hanno un giocatore importante per loro e per il calcio italiano".