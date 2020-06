Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus è tutto fuorchè idilliaco, e a fine stagione le stade potrebbero dividersi. Proprio in questo contesto, il Corriere Fiorentino, suggerisce una suggestione per la Fiorentina, che dovrà sostituire Beppe Iachini, e potrebbe provarci per l'allenatore toscano.