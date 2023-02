Sembra quasi paradossale che un calciatore come Amrabat, ambito dalle più importanti big europee, viva giorni piuttosto difficili a Firenze. Dopo la magra partita disputata nel derby, la Gazzetta dello Sport si sofferma sui limiti messi in mostra dal marocchino: "Amrabat conferma di avere limiti evidenti in certe situazioni tattiche. Il marocchino tocca il pallone troppe volte e rischia di farselo portare via spesso. E se anche non succede, la manovra rallenta troppo"