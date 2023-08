Sviluppi di mercato in vista per la Fiorentina e Nico Gonzalez? Secondo quanto scrive la Nazione, il club incontrerà a breve l'agente del ragazzo per fare il punto della situazione anche in riferimento al futuro. Nel frattempo, si moltiplicano le voci di mercato sul conto dell'ex Stoccarda ma la Fiorentina non lo farà partire per offerte inferiori ai 35 milioni di euro.