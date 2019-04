Vincenzo Montella è appena tornato al timone della Fiorentina ma la decisione, in riva all'Arno, sta già suscitando diversi malumori.



L'ambiente viola, a detta di molti, avrebbe bisogno di una netta sterzata rispetto al passato. Un cambio di direzione che, secondo l'agente Fifa Alessio Sundas, potrebbe portare un allenatore emergente come il suo assistito Davi da Silva dos Santos Ederson: "Si tratta di un tecnico brasiliano con un modulo di gioco molto offensivo ma bilanciato - afferma il manager - La caratteristica delle sue squadre è quella di dare spettacolo senza tralasciare la fase difensiva. Proprio ciò che serve ad una piazza come Firenze per riaccendere quella passione un po' sopita negli ultimi tempi".



Sundas si dice insomma convinto che il suo assistito sia la scelta giusta per il club dei Della Valle: “Se Montella non riesce a raggiungere l’Europa League questa sarà una

stagione fallimentare per i Viola. Della Valle dovrà nuovamente rifare tutta la squadra, ricominciando proprio dalla panchina. Personalmente dopo l'addio di Pioli, la scelta di richiamare l’aeroplanino non l’ho proprio capita. Tanto valeva puntare su un allenatore emergente come Santos Ederson, uno che ha tutte le carte in regola per fare bene in Italia. Firenze è una piazza importante e molto pretenziosa e sono sicuro lui che potrà fare bene".