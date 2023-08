La Fiorentina ha svelato questa mattina i nuovi numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione. Tanti i cambiamenti fra cui anche i due numeri più importanti, la 10 e la 9 che cambiano padrone.Nico Gonzalez, che ancora potrebbe partire e ha mercato in Premier ha preso la numero 10 che lascia libera Gaetano Castrovilli il quale prende la 17, del resto l'operazione lo terrà fuori a lungo. Il neo arrivato Arthur prende la sua amata 6, mentre cambia anche la numero 9 abbandonata da Jovic che prende la 8 e che passa sulle spalle di Beltran e non di Nzola che vestirà la 18.Ecco i numeri di tutta la rosa