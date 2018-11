La Fiorentina sonda il terreno per gennaio, in cerca di qualche rinforzo per aumentare la mole offensiva. La società viola - scrive La Repubblica - è al lavoro per dare un nuovo giocatore offensivo a Pioli. L’obiettivo numero uno è Nicola Sansone del Villarreal: gli spagnoli sono disposti a trattare ma non vorrebbero scendere sotto i dieci milioni.