Giornata storica per il futuro della Fiorentina, che vede la possibilità concreta di creare il nuovo stadio, all 'interno del comune di Firenze, dopo tutte le polemiche nate dalla possibilità di edificare il nuovo impianto a Compi Bisenzio. La mossa decisiva è arrivata direttamente dal sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella e la giunta comunale. la decisione che ha sbloccato tutto, infatti, è stata quella di mettere in vendita l 'area della Mercafir, dove con tutta probabilità sorgere il nuovo impianto.



48 MESI- Nardella ha parlato in Palazzo Vecchio, sede del comune, ai media, per spiegare la questione con la massima chiarezza." Commisso, ci aveva posto tre clausole, la velocità, il controllo totale e i costi ridotti. Abbiamo cercato di accontentarlo e possiamo affermare che in 48 mesi lo stadio può essere pronto. Stimiamo circa 24 mesi per la progettazione e 24 per la realizzazione. Ho sentito sia Barone che Commisso, erano molto felici”.