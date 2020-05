Incontri, sopralluoghi, carte sul tavolo ma soprattutto rigoroso silenzio: Campi Bisenzio sembra sempre più vicina a ospitare il nuovo stadio della Fiorentina. Come scrive La Nazione, la società viola avrebbe dato un’accelerata alla pratica per costruire la nuova casa fuori dai confini del Comune di Firenze e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con la famiglia Casini, proprietaria dei terreni lungo viale Allende. Ieri mattina l’ultimo colloquio nella sede di Alma Spa: il quotidiano riferisce di un incontro cordiale con tanto di accordo sul tavolo, pronto per essere firmato. Parallelamente proseguono i contatti anche con il sindaco Emiliano Fossi – stimato nell’ambiente viola e in ottimi rapporti con Joe Barone.