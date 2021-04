La Nazione, stamane, si concentra anche su Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi. Entrambi negativi ai tamponi di ieri, i violazzurri stanno benissimo e si sono allenati coi compagni in vista della gara di domenica contro l'Atalanta, contro cui sperano di scendere in campo titolari. Tuttavia, prima che i due possano sentirsi definitivamente fuori pericolo dal focolaio in Nazionale (ieri a Bergamo Pessina è risultato positivo), dovranno passare altri tre giorni.