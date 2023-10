Tegola per Vincenzo Italiano. Nella gara di Conference League tra la sua Fiorentina e il Cukaricki, il tecnico viola ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Kayode. Il tutto è avvenuto al minuto numero 4 di Fiorentina-Cukaricki: dribbling su Tosic che entra in scivolata da dietro, un brutto fallo che è costato caro. Infortunio alla caviglia sinistra per Kayode, apparso subito molto dolorante. Cambio forzato per Italiano poco dopo: al suo posto è entrato il 18enne Pietro Comuzzo. Previsti gli esami strumentali del caso nelle prossime ore.



LE PAROLE DI ITALIANO - Nella conferenza stampa post partita, il tecnico viola ha sottolineato: "Kayode? Ha una brutta distorsione alla caviglia, speriamo si riprenda in fretta perché già lì abbiamo grossi problemi. Ho cercato di risparmiare anche Parisi. Con Pierozzi l'idea era di iniziare a dare minuti. Volevamo ritrovare energie a destra, bravo lui perché è entrato bene. Deve rimettersi in moto ed entrare in condizione ma lavoreremo perché in questo momento siamo in grande emergenza sulla destra".