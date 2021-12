Il prestito di Sofyan Amrabat, mai veramente a suo agio nella sua esperienza con la maglia della Fiorentina, sembra ormai l'unica strada da seguire per non dichiarare fallimentare l'investimento fatto a gennaio del 2020. La Nazione (Firenze) scrive che la stima nei confronti del marocchino da parte di Juric è immutata, ma il Torino si è defilato e adesso a spingere forte è il Cagliari, desideroso di fornire a Mazzarri un rinforzo in mediana.