Svanita la possibilità di arrivare a Mattia Aramu, ormai ad un passo dal trasferirsi al Genoa, il Cagliari si getta con convinzione su un altro trequartista in grado di portare qualità ed esperienza al collettivo di Fabio Liverani.



La dirigenza sarda ha preso contatto con quella della Fiorentina per discutere dell'eventuale passaggio sull'isola di Riccardo Saponara. Trattativa difficile, come spiega l'Unione Sarda, alla luce del profondo legame esistente tra il 30enne romagnolo e Vincenzo Italiano, senza considerare il fatto che Saponara è fresco di rinnovo di contratto con i viola.



Il Cagliari, tuttavia, non sembra disposto a mollare la presa tanto facilmente e proverà ad affondare il colpo fino all'ultimo.