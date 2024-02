Fiorentina, tentativo in extremis anche per Carboni. Ecco quanto ha offerto all'Inter

Terminata la sessione di calciomercato invernale, iniziano ad emergere anche alcuni retroscena che hanno riguardato diverse squadre per quello che riguarda il mese appena trascorso. E non è un mistero che la Fiorentina sia stata fino all'ultimo alla ricerca di un giocatore offensivo per puntellare il proprio reparto avanzato. Italiano, però, ha dovuto accontentarsi di soli due acquisti, arrivati in prestito: Marco Davide Faraoni e Andrea Belotti. In ogni caso, sono stati diversi i tentativi fatti a gennaio dal board viola per accaparrarsi un esterno o un trequartista. E la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina svela un retroscena a proposito di un altro nome che i viola avrebbero monitorato e per cui avrebbero fatto un'offerta decisamente importante: si tratta di Valentin Carboni.



OFFERTONA - Di proprietà dell'Inter ma parcheggiato in prestito al Monza, i viola avrebbero fatto, secondo la rosea, un vero tentativo per l'argentino classe 2005. Si parla addirittura di un'offerta da 20 milioni di euro rispedita però al mittente con la Fiorentina che è rimasta a mercato chiuso con un pugno di mosche in mano per quanto riguarda il grande colpo tanto atteso dalla piazza.