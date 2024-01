Fiorentina, tentativo per Zaccagni: la risposta di Lotito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per Mattia Zaccagni della Lazio. Il giocatore è in scadenza nel 2024 ed è sondato da Juve e Napoli. Al momento per Lotito è incedibile.