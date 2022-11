Tra i giocatori della nostra Serie A che hanno reso molto meno rispetto alle aspettative di inizio stagione c’è senza ombra di dubbio anche il numero 95 gigliato Pierluigi Gollini. L’ex portiere dell’Atalanta era stato cercato da tempo dalla Fiorentina e, individuato come sostituto ideale del partente Dragowski, nell’ultima sessione di mercato aveva accettato le avance della dirigenza viola e si era ritrasferito a Firenze, per la seconda volta dopo una breve esperienza in Primavera. Il club di viale Manfredo Fanti era da tempo alla ricerca di un portiere che potesse dare ampie garanzie visti i tanti impegni dei viola tra campionato ed Europa: un portiere che con la sua esperienza potesse essere all’altezza della situazione, affidabile, di carattere.



E Gollini era stato individuato come profilo perfetto per integrare il reparto portieri, composto anche dal piu esperto Pietro Terracciano. Arriva in Toscana dall’Atalanta, dopo aver passato l’ultima stagione in prestito al Tottenham dove aveva giocato davvero poco: la formula del trasferimento fu quella del prestito con diritto di riscatto. Inizia da titolare ma poi Italiano gli preferisce Terracciano sia nel doppio playoff di Conference che poi in campionato. Gollini rimane il titolare in Europa, dove però non brilla per rendimento. Il palleggio a Istanbul su retropassaggio di Venuti, purtroppo, resta negli archivi. Non giocherà più in campionato e salta anche l’ultima di Conference per un problema fisico. Non proprio quel che si aspettavano la Fiorentina e Italiano.





Adesso la sosta forzata per il Mondiale schiarirà le idee sia al giocatore che a dirigenza ed allenatore: l’obiettivo sarà capire cosa fare del portiere. Trattenerlo almeno fino a giugno, provando a dargli nuove chance in campo, oppure se concludere anticipatamente il prestito. Nel frattempo infatti Terracciano, oltre ad aver firmato il rinnovo del contratto, si è confermato molto affidabile spingendo il classe ’95 ai margini del progetto. Che fare adesso con lui?