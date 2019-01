Il nuovo giocatore della Fiorentina Pietro Terracciano, arrivato in prestito dall'Empoli, ha rilasciato un breve saluto al sito ufficiale della società viola: «S ono felicissimo di far parte della famiglia viola, forza Fiorentina ». L'estremo difensore si è spostato nell'ambito della trattativa che ha portato, sempre a titolo temporaneo per sei mesi, il polacco Bartlomiej Dragowski in azzurro.

I RINGRAZIAMENTI - « Sono tante le emozioni in questo momento - ha poi scritto Terracciano sul proprio profilo social - ovviamente immensa felicità per cosa mi aspetta da adesso in avanti e grande orgoglio nell'entrare a far parte della famiglia della Fiorentina. Un pensiero però va anche alla città di Empoli e alla sua gente, anche se non è finita come avrei voluto e i motivi non mi sono ancora ben chiari, grazie per tutto l'affetto che avete manifestato nei miei confronti in questi mesi,non so se sarà un addio o un arrivederci,ma sicuramente voi avrete sempre un posto nel mio cuore. ».