Intervistato da Dazn al termine della partita contro il Verona, Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato così: "Sono tre punti fondamentali, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca. È inziata in salita per un mio errore di cui mi sento responsabile per l’inizio della squadra. L’importante erano i tre punti. La reazione? Dietro a un rigore parato c’è uno studio settimanale. Siam stati bravi, nonostante un primo tempo complicato. Quando si gioca ogni tre giorni l’importante è portare a casa i tre punti. L’intervallo? Italiano ha messo serenità, mentalmente abbiamo reagito. Penso si sia vista la nostra reazione nella ripresa”