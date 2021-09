Il Corriere Fiorentino in edicola oggi prende in esame la porta della Fiorentina, difesa a Bergamo da Pietro Terracciano (con ottimi risultati) nonostante Dragowski fosse disponibile dopo la squalifica. "Terracciano è rimasto qua per tutta la sosta, per questo l'ho preferito. Gli faccio i complimenti perché mi mette in difficoltà" ha detto Italiano. E in effetti, al netto delle parate di Bergamo, Terracciano vanta una maggiore abilità con i piedi e due dati che lo premiano: il quarto indice di verticalità (capacità di superare le linee avversarie) in assoluto tra i viola e la grande disponibilità a ricevere il pallone. C'è aria di avvicendamento tra i pali a Firenze...