Il nuovo terzino della Fiorentina Aleksa Terzic, classe '99, ha parlato dal ritiro della Serbia Under 21 che alle 18.30 debutterà all'Europeo contro l'Austria: "E' un'emozione incredibile essere in top club - spiega ai microfoni de La Nazione - non riesco a crederci. Quando mi hanno detto che c'era la possibilità di venire alla Fiorentina non ho avuto dubbi". Tra presente e futuro: "Voglio ambientarmi presto in Serie A, imparare l'italiano e giocare il più possibile. Oggi inizia il mio Europeo, poi penserò solo alla Fiorentina".