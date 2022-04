La stagione della Fiorentina Primavera è stata finora ricca di alti e bassi con gli exploit della Supercoppa Primavera vinta ai rigori contro l'Empoli e un campionato di rincorsa verso un piazzamento playoff che resta alla portata. In mezzo la Coppa Italia di categoria con la finale, centrata grazie a un sonoro 5-2 rifilato alla favorita Roma (capolista indiscussa in campionato) e da giocarsi il prossimo 27 aprile a Venezia contro l'Atalanta. Fra i protagonisti assoluti di quella gara c'è stato senza ombra di dubbio Eljon Toci, centravanti italo-albanese classe 2003 autore di una tripletta da sogno e capocannoniere stagionale della viola.Andando a rivedere gli highlights di quel Fiorentina-Roma 5-2 emergono tutte le doti di questo bomber che ha caratteristiche atipiche.. Il gol del momentaneo 2-1 ne è l'emblema, scatto verticale e palla a incrociare di mancino all'angolino lontano. Quelo del 3-1 è invece da incorniciare per classe e tecnica, con l'ennesimoInfine la tripletta personale da bomber d'area, appoggiando in rete un cross dalla destra di Bianco. Doti che non sono passate inosservate in prima squadra dove Italiano lo ha già convocato, lo fa allenare con i bomber già a disposizione e prevede per lui l'esordio entro fine stagione.Lui che insegue un pallone fin da quando aveva 6 anni e che iniziò a giocare in Italia nel Sud Tirol facendo di fatto il pendolare fra Milano e Bolzano. Ai canali viola ha raccontato che: "Il calcio è il sogno della mia vita e la mia ambizione è quella di esordire in Serie A. Ho sempre giocato con ragazzi più grandi di me di 1 o 2 anni e questo mi ha fatto crescere parecchio.Oltre che con la Fiorentina,. Eljon è infatti molto legato alle sue origini e non ci ha pensato su due volte nel dire sì. Dall'Under 19 ha già fatto il salto nell'Under 21 albanese, sempre sotto età, sempre alla rincorsa del suo più grande sogno. L'esordio nel calcio dei grandi, che presto potrà arrivare.