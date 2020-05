Sul Corriere Fiorentino si parla della nuova mediana della Fiorentina, che la proprietà vuole rinforzare con un nuovo mediano. L’idea è quella di trovare un giocatore capace di agire sia davanti alla difesa che da interno. Uno come Tonali, per capirsi, destinato però a rimanere un sogno. Più facile, ma non facilissimo, mettere le mani su Locatelli del Sassuolo. All’estero, occhio al ritorno di fiamma per Berge che però, a gennaio, ha lasciato il Genk per trasferirsi allo Sheffield United. Senza dimenticare De Paul, anche se l’esplosione di Castrovilli ha fatto raffreddare l’interesse per l’argentino.