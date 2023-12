Fiorentina-Torino (venerdì 29 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I viola si presentano a questa sfida al quinto posto in classifica con 30 punti, 6 in più dei granata, noni a quota 24 come la Lazio.



LE ULTIME - Ancora senza gli infortunati Dodo, Castrovilli e Nico Gonzalez, Italiano conta di recuperare Martinez Quarta e Bonaventura. Dall'altra parte Juric perde Linetty, ma ritrova Bellanova dopo la squalifica.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.