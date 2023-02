Dopo l'Inter che ha battuto l'Atalanta prosegue il programma dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida dell'altra parte del tabellone che vedrà a partire dalle 18 al Franchi di Firenze affrontarsi Fiorentina e Torino. I viola di Vincenzo Italiano arrivano alla sfida dopo aver battuto per 1-0 la Sampdoria con gol di Barak. Per i granata è invece il quarto incontro con i ragazzi di Ivan Juric che hanno eliminato prima il Palermo (3-0) poi il cittadella (4-0) e infine il Milan con il di Adopo nei supplementari arrivato in 10 contro 11. La squadra che si qualificherà per la semifinale affronterà la vincente di Roma-Cremonese.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Torino, calcio d'inizio a partire dalle 18, sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Mediaset che la farà vedere su Italia 1. Su pc, smartphone e tablet, invece, la partita sarà visibile attraverso l'app di Mediaset Infinity.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.