La partita di domani tra il Torino e la Fiorentina sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre per parlare di mercato: il nome principale che verrà fatto nei discorsi tra i dirigenti delle due squadre sarà quello di Andrea Belotti, attaccanti che ai viola piace molto e che Rocco Commisso aveva già provato a prendere la scorsa estate.



Convincere Urbano Cairo a cedere Belotti non sarà però semplice: il presidente granata la prossima estate rivoluzionerà la squadra, cederà anche diversi big, ma vorrebbe tenere almeno il Gallo. Solo un'offerta monstre potrà indurlo a cambiare idea: la cifra richiesta è 70 milioni di euro.