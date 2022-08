Entrata nell’ultima settimana di calciomercato la Fiorentina di Rocco Commisso è ancora alla ricerca di un profilo adatto a completare il reparto difensivo di Vincenzo Italiano: con Nastasic in uscita i viola vorranno immediatamente trovare il sostituto ideale. Tra i nomi più caldi c’è quello di Dimitros Nikolaou dello Spezia, un altro dei tanti giocatori della scuderia di Fali Ramadani.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX a sbloccare la trattativa è stato proprio il centrale difensivo serbo: nelle ultime ore infatti Nastasic ha accettato il trasferimento allo Spezia, permettendo quindi a Nikolaou di fare il percorso inverso. Per il quotidiano il difensore greco dovrebbe essere annunciato subito dopo la partita di campionato dei viola contro l’Udinese, ed essere in città per fare le visite mediche già giovedi.