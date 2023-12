La Fiorentina è pronta a fiondarsi su un altro attaccante? Secondo quanto riferiscono i colleghi portoghesi di O Jogo, sì. Toni Martinez, infatti, sarebbe in uscita dal Porto dopo una fase iniziale di stagione non positiva. Stando a quanto riferiscono i colleghi, su Martinez è vivo l'interesse della società viola, oltre a quello dell'Hertha Berlino. Per i gigliati si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo che era stato accostato alla Fiorentina dopo l'addio di Vlahovic.