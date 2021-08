Divock Origi (classe 1995) del Liverpool può essere un'occasione per la Fiorentina. Il belga ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. La valutazione di Origi è alta, 15 milioni, ma la sua situazione contrattuale costringe i Reds a scendere a compromessi per non rischiare di perderlo a zero. Lo scrive l'edizione fiorentina de La Nazione.