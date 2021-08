La Nazione (Firenze) assicura che ieri sono ripresi i contatti con l'Arsenal per portare alla Fiorentina Lucas Torreira, centrocampista ex Sampdoria, pallino di Pradè. Torreira, si legge, ha passaporto comunitario e gradirebbe la destinazione fiorentina, nonostante per lui ci siano stati sondaggi di Lazio e Roma dalla Capitale.