Secondo quanto annunciato dal giornalista di TyC Sports Tati Civiello, nelle ultime ore il dt della Fiorentina Nicolas Burdisso avrebbe sondato nuovamente il terreno per il talentuoso centrocampista del Boca Juniors Cristian Medina, classe 2002. Il club argentino però pretende il pagamento della clausola rescissoria, pari a 15 milioni. Lo stesso Medina, inoltre, non sarebbe convintissimo dall’idea di lasciare il Boca, anche perché vorrebbe avere spazio per garantirsi di giocare nell’Under 23 nel Preolimpico. Il giocatore era stato oggetto dell'interesse viola anche nella sessione di gennaio 2023.