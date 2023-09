Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Italia 7 a proposito dei rapporti fra Comune e Fiorentina in merito allo stadio Franchi: "Spesso sento che ci sono polemiche e scontri fra Comune di Firenze e la società viola. Non c'è nulla di tutto questo, io ho grande rispetto per Rocco Commisso, l'ho sempre considerato una persona visionaria, coraggiosa, segue il progetto Fiorentina con grande passione e infatti il mio obiettivo è sostenere la Fiorentina con tutti gli strumenti possibili perché il club viola è anche un patrimonio della nostra città. Invece di perdere tempo in polemiche dobbiamo concentrarci sull'obiettivo, i rapporti con la Fiorentina sono eccellenti perché siamo d'accordo che a questo punto dobbiamo andare avanti sullo stadio. Abbiamo suddiviso il progetto in due lotti: il primo è finanziato al 100%. Io sono fiducioso che l'appalto andrà in fondo. Poi le leggi sono chiare, c'è sempre l'affidamento diretto nel caso in cui la gara non dovesse funzionare. Ma, ripeto, io sono fiducioso".