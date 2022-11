L’edizione odierna de Il Tirreno torna a parlare di uno dei temi in casa Fiorentina: il rinnovo del contratto di Giacomo Bonaventura, uno dei giocatori pìù importanti e rappresentativi del club di Rocco Commisso. Già ad inizio dell’anno si parlava del prolungamento del suo accordo con i viola ma poi, dopo alcune dichiarazioni dopo la debacle casalinga contro l’Inter le parti si erano allontanare.



Dopo il gol, e la grande prestazione di Genova contro la Sampdoria, però la situazione sembra nuovamente cambiata. Lo stesso giocatore ha commentato le possibilità di rinnovo subito dopo il fischio finale: “Ho già detto ai dirigenti che a Firenze sto bene e loro mi sono parsi ottimisti. Vediamo dopo la pausa del campionato”.



Insomma dopo un iniziale allontanamento adesso sembra essere tornato il sorriso, con la dirigenza viola pronta a blindare il suo pezzo pregiato. Il contratto del centrocampista scade il prossimo giugno e il club dovrà far di tutto per non perderlo: chiaramente prima verranno disputate le ultime due giornate in programma, per poi riaprire le negoziazioni durante la sosta per il mondiale.