L’edizione odierna de ll Corriere dello Sport ha cercato di fare luce su quanti e quali potrebbero essere i guadagni che la Fiorentina di Rocco Commisso potrebbe avere grazie al passaggio del turno in Conference League. Come è possibile ipotizzare il confronto tra la Champions League e la Conference League, non solo in termini tecnici, ma anche in quelli economici è semplicemente impietoso, allo stesso modo però per la Fiorentinapartecipare a questa competizione comunque ha portato e porterà ancora dei benefici economici. Ma entriamo nei particolari.



Il club gigliato ha già incamerato dalla Uefa a livello di ricavi minimi un bonus partecipazione di 2,94 milioni di euro più 1,29 come incentivo per il ranking storico e 0,42 in materia di market pool: sommando le quote, il club di Commisso ha già incassato poco più di 4,5 milioni, cifra che sarà arricchita da premi extra in questa fase a gironi (circa 1,2 sono già stati opzionati) e da un ulteriore bonus che arriverà a inizio novembre.



Il superamento del turno garantirà poi alla società ulteriori entrate, che varieranno in base alla posizione finale nel girone A: si parla di una cifra che oscilla tra i 325mila e i 650mila euro, rispettivamente in caso di qualificazione come seconda o come prima del girone. A questi poi andranno ad aggiungersi altre somme che varieranno in base a quante gare giocherà la Fiorentina di qui alla fine del torneo.