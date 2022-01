Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, parla a Dazn prima della partita col Genoa: "Non ci deve mancare l’atteggiamento, vedendo com’è andata a Torino. Una brutta sconfitta, ci è mancato tutto. In questi giorni abbiamo parlato tantissimo per prepararci al meglio, speriamo di fare una grande partita”.



SUL GENOA - “Sono in difficoltà ma hanno una grandissima squadra. Quando cambi l’allenatore c’è sempre una reazione e quella ci aspettiamo, il mister ce l’ha fatto capire per tutta la settimana”.



SULLA STAGIONE - “Sì, la cosa che conta è giocare e sentirsi importante. Devo ringraziare tutti, staff, compagni, mister e città per come mi hanno accolto. La strada è lunghissima, dobbiamo migliorare tanto. Cercherò di fare bene".