Lucas Torreira è un nuovo giocatore della Fiorentina, è arrivato l'annuncio ufficiale. E con esso, le prime parole del giocatore ai canali ufficiali della società viola:



"Una scelta molto importante per me. E' un po' di tempo che sto cercando di tornare in Italia, menomale è arrivata questa proposta della Fiorentina, mi è piaciuta e sono felicissimo. Pradè mi ha dato tanto affetto quando eravamo alla Sampdoria, in quest'ultimo mese ho parlato più con lui che con mio padre. Adesso non vedo l'ora di iniziare con la squadra, se sono già pronto per il Torino lo deciderà il Mister".