La storia tra Lucas Torreira e la Fiorentina potrebbe non essere finita. I viola hanno il diritto di riscatto fissato a 15 milioni come da accordi con l'Arsenal, si cerca uno sconto ma manca ancora l'accordo con l'entourage del giocatore. L'uruguaiano intanto manda messaggi d'amore alla Fiorentina, spiegando che la sua priorità è quella di rimanere a Firenze. Se non dovessero trovare un accordo per la conferma, il centrocampista di proprietà dei Gunners si guarderà intorno e non è escluso che possa rimanere in Serie A.