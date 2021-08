La Fiorentina sta spingendo sull'acceleratore del mercato a centrocampo e chiuso il colpo Torreira, non vuole accontentarsi. Anzi, nel mirino resta anche Miralem Pjanic, con Commisso che dovrà decidere se fare o meno uno sforzo super per riportarlo in Italia. Per fare spazio al bosniaco almeno un giocatore dovrà partire e il candidato numero uno resta Sofian Amrabat, proposto dagli agenti ad Atalanta e Napoli.