Il futuro di Lucas Torreira non sarà alla Fiorentina. Il club viola ritiene troppo alta la cifra di 15 milioni di euro concordata per il diritto di riscatto con l'Arsenal che, senza sconti, non sarà esercitata.



Il centrocampista uruguaiano tornerà quindi in Inghilterra dove però ha un contratto in scadenza 30 giugno 2023 e, di conseguenza, sarà rimesso sul mercato per un addio a titolo definitivo.