Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha rilasciato alcune parole al sito ufficiale del club gigliato:



"Sto bene, sto riacquistando la forma fisica partita dopo partita. Sto giocando con continuità e sento la fiducia di tutti. Con lo Spezia è stato spettacolare, un'emozione per me sentire l'applauso dei tifosi. Il ruolo? Quello che faccio ora è quello che ho sempre fatto, sia a 3 sia a 2 a centrocampo. Gol? Per ora ne faccio pochi, domenica ci sono andato vicino e in generale col pressing mi avvicino molto alla porta. L'importante è essere utile alla squadra. Juventus? La stiamo preparando bene, sappiamo quello che vuole il Mister e che loro non sono in un ottimo momento. Conosciamo il loro gioco, daremo la vita in quei 90 minuti"