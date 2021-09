Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha rilasciato un'intervista a Polideportivo, trasmissione uruguayana:



"Firenze è una città nuova, una nuova avventura per me. Sono molto felice e contento di essere tonato in Italia. Mi trovo già molto bene nel club, con i compagni, lo staff tecnico e nel modo di giocare a calcio del tecnico. Sono sceso in campo nell'importante vittoria contro l’Atalanta e tutto prosegue per il meglio. Adesso proseguirò con tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi a disposizione".