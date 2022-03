Lerealizzate nelle ultime due sfide controedoltre che a permettergli di conquistare il cuore dei tifosi viola gli hanno permesso di tornare finalmente a vestire la maglia della nazionale uruguayana. Stiamo parlando del centrocampista dellache quest’oggi, al suo arrivo nel ritiro della nazionale, ha commentato il suo momento ai microfoni di Tirando Paredes. Queste le sue parole:"Non prendo queste partite come una vendetta. Vengo in nazionale sempre con lo stesso entusiasmo. E se l’ultima volta sono venuto con molto ritmo, ora sono anche in un grande momento".