La Fiorentina cerca un altro rinforzo sul mercato per il reparto offensivo. Nel mirino De Paul e Raphinha, ma Udinese e Sporting Lisbona chiedono troppi soldi: 30 milioni di euro. Nei discorsi per De Paul, l’Udinese ha sondato il terreno con la Fiorentina per Benassi e Simeone.



In uscita Biraghi (all'Inter in cambio del brasiliano Dalbert che voleva tornare a Nizza) e Simeone. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri la Dinamo Mosca ha alzato ulteriormente l’offerta, respinta gentilmente al mittente dall'attaccante argentino. Non convinto di lasciare Firenze (rifiutate in passato Verona e Cagliari), ma i prossimi giorni possono cambiare gli scenari e la partenza del Cholito resta la soluzione maggiormente probabile.