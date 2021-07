Un'estate partita con diverse sorprese, quella della. Prima l'addio di Iachini, poi la nomina di Gattuso, poi il brusco divorzio con la scelta di affidarsi a Italiano. Con un mercato che intanto sta andando avanti e ha portato in viola il colpo più caro della storia, ovvero Nico Gonzalez. Nelle prossime settimane la squadra cambierà ancora molto, soprattutto in difesa, doveJoe Barone e Daniele Pradè stanno infatti pensando a Matija, che dopo appena un anno a Firenze, nel 2012, fu ceduto al Manchester City come uno dei centrali più promettenti d'Europa. Da lì gli infortuni e forse le eccessive aspettative hanno però frenato la crescita del centrale serbo, che è finito allo Schalke 04. Dal club tedesco, dopo la retrocessione in Zweite Liga, ora Nastasic si può liberare per unPer rendere effettivo il suo ritorno alla Fiorentina,. E il candidato principale a lasciare il club del presidente Commisso in questi mesi è Nikola, che con Matija condivide agente, nazionalità e percorso nelle giovanili del Partizan Belgrado, ma rispetto all'ex City è di quattro anni più giovane. Faliche hanno chiesto informazioni sul classe '97, mentre in Italia Juventus, Inter e Milan (che qualche mese fa aveva pensato anche a Nastasic) non sono andati oltre dei timidi apprezzamenti. La Fiorentina aspetta il momento e l'incastro giusti, pronta a cambiare la sua difesa: se ci sarà un'uscita, è già pronto il Nastasic-bis.